欧巴马开生日趴未违防疫指引 共和党仍批评

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（法新社华盛顿2日电） 美国民主党籍前总统欧巴马即将举办庆祝60岁生日的派对，虽然他规划遵守一切现行卫生指引，仍遭猛烈抨击，主要是共和党阵营责怪他在国内COVID-19病例激增时举办大型派对。

欧巴马的生日在8月4日。美国媒体报导，不具名消息人士透露，派对预定周末在高档的玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）举行，将完全遵守美国疾病管制暨预防中心（CDC）的指引。

玛莎葡萄园岛位于麻萨诸塞州外海，是知名夏季度假胜地，岛上人口不到2万，许多富人在此置产。

消息人士说，所有宾客都必须接种COVID-19（2019 冠状病毒疾病）疫苗，并接受筛检呈阴性反应。

这场派对将在户外举行，现场配有一名「COVID协调员」，但还不知道其确切工作内容。

此外，美国疾管中心今天表示，玛莎葡萄园岛通报的传染状况并不严重，还不到需要遵守卫生机关新建议的程度，也就是即使接种了疫苗，在室内也应戴口罩。

但忠诚力挺共和党籍前总统川普的联邦众议员乔登（Jim Jordan）在推特发文表示，「如果是川普生日」，民主党人大概会说「怎会有人这么莽撞？」或「他们这是在杀人」。

共和党全国委员会（Republican National Committee）主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）问道：「有钱自由派名流出席的派对就是特例吗？」

共和党籍众议员古登（Lance Gooden）也推文说：「欧巴马周六要开700人的大型生日派对。民主党人会要求他让所有宾客戴口罩吗？」

川普政府过去因在白宫和政府部会举办不强制戴口罩的活动或选举造势大会，多次成为媒体报导焦点，当时美国疫情处于高峰，疫苗也尚未普及。

尤其川普提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的仪式，事后被疑为「超级传播者大会」，包括川普自己在内的十多人都在出席后染疫。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）今天说，欧巴马不遗余力提倡接种疫苗，也积极呼吁大众遵守公卫专家的指引，想必他也会身体力行。

现任总统拜登曾是欧巴马在位时的副手，预料不会出席这场派对。

© 2021 AFP