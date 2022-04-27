欧拉迪波与阿德巴约合拿43分 热火季后赛淘汰老鹰

（法新社迈阿密26日电） 欧拉迪波与阿德巴约今天联手攻下43分，帮助热火97比94胜出，并以系列赛4比1的成绩淘汰老鹰，顺利晋级季后赛次轮。

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美国职篮NBA东区头号种子迈阿密热火，带着季后赛首轮3比1「听牌」优势，在今天于主场迎战第8种子亚特兰大老鹰。热火的巴特勒（Jimmy Butler）因为右膝发炎，今天的第5战无法上阵，先前因为左腿伤势缺阵的劳瑞（Kyle Lowry），此役也仍高挂免战牌，一次少了两员大将，成为热火一大利空。

这场比赛开打后，战况呈现胶着，首节双方5度平手，老鹰靠杨恩（Trae Young）的两罚俱中，以22比21领先。

次节剩下不到5分钟，落后3分的热火，在斯特鲁斯（Max Strus）独得10分的带领下，拉出14比0的猛攻，反以53比40领先达两位数，在他单节砍进12分的情况下，热火半场打完后，以54比42领先。

下半场开打后，老鹰打出8比0开局，将落后差距缩小到4分，但热火回敬一波11比2攻势，再把分差拉开到两位数，并在阿德巴约（Bam Adebayo）单节8分的带领下，在3节打完后，以75比64领先老鹰。

末节老鹰打出12比4开局，将落后缩小到剩下3分，但热火连拿5分稳住阵脚。之后老鹰以一波7比0攻势，将分差拉近到剩下2分，此时热火的阿德巴约一记灌篮让热火将分差拉开到4分，最终热火以3分优势惊险获胜。

欧拉迪波（Victor Oladipo）今天攻下热火全队最高23分，阿德巴约有20分、11篮板的「双十」表现，赫洛（Tyler Herro）、斯特鲁斯分别攻下16分、15分，替补的马丁（Caleb Martin）则有10分进帐。

老鹰的韩特（De'Andre Hunter）轰下全场最高35分，赫尔特（Kevin Huerter）和从板凳出发的贾里纳里（Danilo Gallinari）都攻下12分，杨恩虽有11分进帐，但三分球5投尽墨，整场比赛12次出手仅命中2球，他的低迷表现成为球队惨遭淘汰的一大关键。

热火今天获胜，以4比1晋级季后赛次轮，接下来将面对的是第4种子费城76人与第5种子多伦多暴龙系列赛的胜方，目前76人以3比2领先暴龙。

© 2022 AFP