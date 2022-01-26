欧提兹首获候选资格即进名人堂 禁药双雄无缘入主

（法新社纽约25日电） 首度获候选资格的前红袜重炮「老爹」欧提兹成功进入名人堂，但禁药世代的两大好手克莱门斯与邦兹则无缘入主。

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这次被美国棒球作家协会（Baseball Writers' Association of America）选入名人堂的唯一一位球员，是前美国职棒大联盟（MLB）波士顿红袜队的重炮打者欧提兹（David Ortiz）。

46岁的欧提兹，得票率达77.9%，跨过入选名人堂得票率需达75%以上的门槛。

欧提兹曾拿过3座世界大赛冠军、10次入选明星赛，生涯挥出541支全垒打，在史上排名第17位。

相较欧提兹首次具候选资格就被选进名人堂，今年最后一次具候选资格的克莱门斯（Roger Clemens）、邦兹（Barry Bonds）未能闯关成功，一举跨进名人堂大门。

前旧金山巨人指标球星邦兹，生涯共轰出762支垒打，在联盟史上排名第一，在他第10次，也是最后一次具候选资格时，依旧在票选中失利。

前纽约洋基王牌投手「火箭人」克莱门斯，这次同样与入主名人堂失之交臂。

外界普遍认为邦兹和克莱门斯无缘名人堂，关键的原因是因为他们与棒球界「类固醇世代」丑闻有一定的关连。

邦兹这次获得260张票，得票率66%，克莱门斯则拿下257票，得票率为62.5%。

克莱门斯曾7度获得象徵投手最高荣誉「赛扬奖」肯定，但他的名字在2007年调查藉药物增进运动表现的「密契尔报告」（Mitchell Report）中，被提到数十次之多。他在社群媒体发布声明表示，错过名人堂，他没有悔恨。

克莱门斯说：「10年前我就把名人堂抛在脑后了。我打球不是为了进名人堂，而是为了改善家人的生活。」

另一位颇具争议的候选人是退役明星投手席林（Curt Schilling），他去年曾要求将他的名字从候选人名单中剔除，但遭拒绝。

3次获得世界大赛冠军的大投手席林这次获得231票，得票率58.6%；去年则囊括285票，得票率71.1%%。

席林被控种族、性别歧视，他也发现自己因为这些控诉而不受青睐。

美国前总统川普的支持者去年袭击国会山庄后，席林曾推文支持他们，引发争议。

© 2022 AFP