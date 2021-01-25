欧洲专家：目前未发现接种后死亡案例和疫苗有关

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（法新社巴黎24日电） 尽管有数十人在接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗不久后丧命，但科学家表示，目前为止没有证据显示，这些死亡案例和接种疫苗有关。

卫生当局强调，接种疫苗后死亡的人，大多数是体弱多病的年长者

挪威上周通报，约2万名安养中心长者接种美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech的第一剂疫苗后，有33人死亡，引发各界不安。。

挪威公共卫生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，当中至少13名死者，不但非常年老，本身也被认为有严重的疾病。

挪威公共卫生署也指出目前虽尚未对死因进行分析，但暗示对这样年老和体弱的人，接种疫苗常见的副作用，像是发烧或恶心也可能会造成死亡。

这个消息在挪威以外的地区引发广泛的关切，并助长了反疫苗的怀疑论，促使卫生当局强调，目前没有证据显示疫苗和接种疫苗后死亡有关系。

法国截至22日为止已经有80万人接种疫苗，传出9名有慢性病的安养中心老人在接受疫苗施打后死亡。

瑞典、冰岛也分别传出有13名和7名年长者在接种疫苗后死亡，目前尚未发现两者有直接的关系。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency）表示，尽管发生这些死亡案例，「迄今仍未发现注射Comirnaty（辉瑞疫苗名称）有具体的疑虑」。

欧盟药品管理局指出，当局将对这些死亡案例展开调查，以查明是否和疫苗有关。

© 2021 AFP