欧洲健达巧克力疑染沙门氏菌 召回逾3千公吨

（法新社巴黎26日电） 费列罗法国公司主管今天表示，因沙门氏菌污染疑虑，已召回逾3000公吨的健达（Kinder）巧克力系列产品，也导致数以千万欧元计的损失，盼6月13日起重启工厂生产线。

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费列罗法国公司（Ferrero France）主管奈柯夫（Nicolas Neykov）告诉「 巴黎人日报」（Le Parisien），污染来自比利时阿隆（Arlon）工厂某一缸奶油的过滤器。污染可能是人为或来自于原料。

法新社报导，阿隆一家工厂所制造的巧克力产品被发现有沙门氏菌污染，在欧洲9国出现150件感染病例，其中有81例在法国，大多数患者是10岁以下孩童。

沙门氏菌事件造成比利时阿隆厂关闭，并引发卫生疑虑，回过头来冲击母公司、义大利糖果大厂费列罗（Ferrero）。当时正值复活节期间，消费者向来都会从超市购买「健达奇趣蛋」等产品来玩寻蛋游戏。

奈柯夫表示，这次危机令人伤心，也是过去20年来最大规模的产品召回行动。

但费列罗公司希望能重新启动工厂，而未来有50%产品要经过「外部实验室」的卫生与安全检验通过，而不是像先前的制度，只有内部检验而已。

奈柯夫表示：「我们已要求尽快从6月13日起，重新启动生产线。」

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