欧洲共主梅克尔将下台 马克宏德拉吉萧兹谁接班

（法新社柏林30日电） 担任德国总理16年后，梅克尔（Angela Merkel）12月将正式走下政治舞台，这不只会让德国迎来新时代，欧洲联盟（EU）的权力平衡也将随之撼动。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、义大利总理德拉吉（Mario Draghi），还有即将领导欧洲最大经济体德国的现任财政部长萧兹（Olaf Scholz），都被视为能接替梅克尔成为欧洲领袖的人选。 但分析家警告，从内部对法治的纷争、地缘政治边缘化的风险、到英国脱欧余波荡漾，欧盟未解决的挑战堆积如山，这3人都无法立刻上手。 萧兹12月正式当选总理之后，梅克尔将退出政坛。梅克尔因为稳定领导欧盟度过一个又一个危机而备受赞许，尽管卸任在即，国内外人气依旧。 16年来，梅克尔不时因为无视伙伴抗议、固执己见而遭诋毁，但也有人对她的坚守底线赞不绝口。

西班牙IESE商学院（IESE Business School）的莱歇（Sebastian Reiche）表示：「梅克尔被视为一个世代最重要的政治人物之一，是欧盟实质领导人，也是『自由世界的领袖』。」 智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations, ECFR）最近调查显示，欧盟41%公民表示，如果可以，还是会投票给梅克尔。相较之下，想投给马克宏的只有14%。 但批评者认为，梅克尔坐视危机、经济利益摆第一的「稳定」政治阻碍了欧洲整合，甚至助长了懒散的风气，就连处理俄罗斯或中国问题时也是一样。

梅克尔退出后，马克宏这位欧洲另半个引擎的机会之门或将大开，一举登上驾驶人的宝座。

情势似乎也对马克宏有利，除了法国明年1月将担任欧盟轮值主席国，德国在社会民主党领导的联盟执政后，长年来预算严谨的立场似乎有所松动，可能因为疫情影响不得不开始大撒币。 防卫方面也是一样，「美国之盾」在川普担任总统后已不再是必然，柏林政治阶层长年来认为美国保护理所当然的心态，必须有所改变。 法国智库「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德国议题专家侯必内-波戈马诺（Alexandre Robinet-Borgomano）表示，梅克尔卸任「或将让法国强力欧洲的愿景得以发展，这是马克宏上台后一直在倡导的雄心壮志」。 马克宏最近还和德拉吉签订了新的双边合作条约，虽然他说法国并非想代换法德关系，但这份条约却是在英国脱欧后，欧盟重新调整之际签订。

63岁的萧兹也可能以梅克尔接班人之姿，趁势登上欧洲领导人的位置。但分析家警告时代已经改变，「梅克尔主义」或许在新时代行不通。

义大利总理德拉吉也是可能的人选，他在担任欧洲中央银行（ECB）总裁期间赢得「超级马力欧」（Super Mario）昵称，为一度是丑闻与政治动荡代名词的义大利带来了稳定。

罗马智库「国际事务研究院」（Istituto Affari Internazionali, IAI）的皮罗齐（Nicoletta Pirozzi）告诉法新社，德拉吉「可能填补梅克尔遗留的真空，成为欧洲理事会（European Council）里凝聚共识的人」。

「和梅克尔谨慎作风相较，他可能为欧洲整合的关键领域注入新动力，从经济治理的改革，到外交政策和防卫，与法国和德国新政府合作。」

© 2021 AFP