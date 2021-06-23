欧洲刑警组织：暴力极端分子藉COVID-19疫情分化社会

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（法新社海牙22日电） 欧洲刑警组织（Europol）今天提出报告示警，称暴力极端分子正滥用2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情来分化社会、散布仇恨宣传，并加剧民众对公共机构的不信任。

欧洲刑警组织指出，COVID-19疫情去年初席卷全世界迄今，「无法容忍政治对手的程度已明显增加，同时，施加言语及肢体暴力的人也与日俱增」。

总部位于荷兰海牙的欧洲刑警组织表示，右翼极端主义兴起特别值得关注，并指出比利时发生至少一起与反对政府防疫措施有关的右翼极端分子攻击未遂事件。

这份长达109页的「恐怖主义情势及趋势报告」（Terrorism Situation and Trend Report）指出，另一起事件则是一名捷克国民扬言政府若不重新开放餐厅和酒吧，将开车冲撞群众，后来遭到逮捕。

欧盟内政事务专员约翰松（Ylva Johansson）表示，这份报告显示「在COVID-19疫情流行的那一年，网路激进化的风险已与日俱增，对于右翼恐怖主义而言尤是」。

法新社报导，一名疑似具有右翼思想的枪手去年2月分别在德国法兰克福附近的哈瑙（Hanau）一间水烟馆和一间咖啡馆枪杀9人，在这类攻击事件中堪称最为严重的一起。

欧洲刑警组织补充表示，欧洲共发生57起成功、未遂和失败的恐怖攻击，共造成21人丧命。

© 2021 AFP