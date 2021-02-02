欧洲刑警组织：诈骗集团出售伪造COVID阴性文件

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（法新社海牙1日电） 欧洲刑警组织（Europol）今天警告，查获多起诈骗集团高价出售伪造的2019冠状病毒疾病（COVID-19）阴性证明报告，有些开价甚至高达每份300欧元（约新台币1万142元）。

警方在英国与法国机场查获多名销售伪造COVID阴性证明的嫌犯，以及在西班牙与荷兰逮捕透过网路或手机讯息聊天群组兜售假报告的不法份子。

全球迄今累计超过220万人染疫身亡。许多欧洲联盟（EU）国家及其他国家都要求筛检阴性证明文件才能入境。

欧洲刑警组织说：「只要因应疫情而实施的旅行限制存在，诈骗份子就很可能持续制造与贩售伪造检验证明。」

「由于高品质印表机和不同软体等技术工具普遍存在，骗子能够生产高品质的仿造、伪造或假证明文件。」

根据欧洲刑警组织，法国警方去年底在巴黎戴高乐机场（Charles de Gaulle）破获一个仿冒集团，每张假的阴性证明文件售价介于150至300欧元（约新台币5070元至1万142元）间。

欧洲刑警组织还说：「情报显示，英国诈骗集团被查获以每份100英镑（约新台币3830元）的价格贩售伪造证明，上面通常还有真实实验室的名称。」

最近一起例子是，10天前一名男子涉嫌在英国卢顿机场（Luton Airport）贩售假的COVID检验证明文件，遭警方逮捕。

西班牙警方逮捕一名男子，他在网路上贩售每份40 欧元（约新台币1352元）的伪造报告；荷兰警方也破获一个诈骗集团透过手机讯息应用程式来行骗。（译者：陈怡君/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP