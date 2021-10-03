欧洲和日本合作探测太空船 传回水星首批影像

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（法新社巴黎2日电） 欧洲太空总署（ESA）今天发表声明说，欧洲和日本合作的水星探测太空船「贝皮可伦坡号」（BepiColombo）已传回首批水星影像，水星是最靠近太阳的行星。

贝皮可伦坡号于2018年10月20日由阿利安5型火箭（Ariane 5）搭载发射升空后，展开90亿公里、长达7年漫长航程，这也是人类第3度探索水星。

水星是太阳系中距离太阳最近、体积最小的行星，太空船无法从地球直飞水星，为避免被太阳强大引力卷入，必须采椭圆形路径航行，贝皮可伦坡号此前已飞越地球1次和飞越金星2次，加上6次飞越水星，藉由星球引力助推并控制航向，预计2025年12月5日抵达水星轨道，届时将释出两具探测器，从不同轨道探测水星的表面与磁场。

这是历经将近3年后第一次飞越水星并传回首批水星影像。声明表示，贝皮可伦坡号配备的相机提供黑白影像。贝皮可伦坡号1日进行6次飞越水星的第一次飞越，利用水星的引力让太空船减速，飞越高度为距水星上空199公里，并利用其中一部相机拍摄低解析度黑白照片。

由于贝皮可伦坡号抵达水星的夜侧，不是拍摄的理想条件。影像显示地区是水星北半球的一部分，包括巨大撞击坑和数十亿年前被岩浆淹没地区。

太空船探测任务经理蒙塔尼翁（Elsa Montagnon）表示，「就太空船观点而言，这次飞越毫无瑕疵，终于能见我们的目标行星，令人难以置信。」

欧洲太空总署表示，贝皮可伦坡号的探测任务将研究水星的所有层面奥秘，从水星核心至其表面、磁场以及外逸层，以深入了解这颗最靠近太阳行星的起源和演化。

水星是除了地球之外，唯一拥有磁场的绕太阳运行岩石行星。磁场是由液体核心产生，由于水星体积较小，水星的核心如今应该已经冷却和固化，如同火星般。

水星的表面呈现极端现象，白天温度高达摄氏约430度，夜间则为超冰冻的摄氏零下180度。

欧洲太空总署和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）合作的此水星探测计画，以义大利科学家贝皮可伦坡（Giuseppe 'Bepi' Colombo）命名。

© 2021 AFP