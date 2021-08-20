欧洲商会警告 严厉防疫隔离恐威胁香港金融地位

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（法新社香港20日电） 香港欧洲商务协会今天罕见向香港行政长官林郑月娥发表公开信，警示当地严厉的防疫隔离措施造成居民「无限期受困」境内，恐威胁到香港的国际商业中心地位。

身为中国金融中心的香港为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，持续实施一些全球最严格的隔离规定。这么做虽然使得当地确诊病例数维持低落，却造成大多数香港居民过去18个月和全球其他地方断绝往来。

按照规定，若从高风险国家抵达香港，必须先在防疫旅馆隔离检疫21天；若从风险较低国家抵港，则须先在旅馆隔离检疫7天，再持续7天自主监测。

港府17日再宣布，20日起收紧入境检疫措施，自中风险国家抵港即使已接种疫苗且抗体检测为阳性，隔离期最多只能减至14天。

这项决定使得许多人在暑假末期的旅行计画被打乱，并造成旅馆一房难求，企业界也因此越来越感到挫折。

香港欧洲商务协会（European Chamber of Commerce in Hong Kong）主席戈洛布（Frederik Gollob）在信中指出，港府最近对入境旅客采取更严格的防疫措施，不仅「不符比例」，且是「重大退步」。

戈洛布说：「我们认为，香港必须提前而非延后开放。否则这项新的隔离规定可能使得许多国际社会人士自问，当全球其他地方已开始前进，他们是否愿意无限期被困在香港。」

他还写道：「国际商界抱持的这项疑虑，无疑越来越可能威胁到香港的国际商业中心地位。」

戈洛布表示，尽管新的COVID-19变异病毒株不断出现，但疫苗接种有助降低极端症状的风险，且许多国家已计划以地方性流行病（endemic）的方式来处理这场危机。

戈洛布力劝港府理解这样的「新常态」，并提出「清楚退场策略」，才能为恢复信心提供基础，并让企业能够预做安排。

© 2021 AFP