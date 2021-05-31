欧洲国家竞相对抗变异病毒 法国开放所有成人施打疫苗

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（法新社巴黎31日电） 欧洲国家正竞相防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）变异病毒引发另一波感染，法国今天开放所有成人施打疫苗，德国也将在一周后跟进。

法新社报导，法国当局迄今优先施打疫苗对象包括50岁以上民众、从事「优先职业」人士或有潜在疾病的年轻成人。

但从今天开始，所有法国成人都可接种疫苗，无论哪个年龄族群，且无需证明既有医疗问题。只要年满18 岁以上，准备耐心等待，即可接种疫苗。

法国政府最高疫苗顾问费雪（Alain Fischer）今天表示：「我完全确信，我们将看到许多民众接种疫苗。」他并指出，接种疫苗是「恢复日益正常生活」的关键。

今年一月，法国缓慢展开疫苗接种计画，是施打进度落后的欧洲国家之一，法国当前目标是缩短与英国、德国及其他邻国间的差距。

法国迄今有2540万民众接种首剂疫苗，约占人口的38%，近半的成人已接种。已有近1200万民众施打获得完全保护力所需的两剂疫苗。

英国则在疫苗施打方面领先欧洲，已为近3500万民众施打首剂疫苗，超过人口半数。逾1600万民众已施打第二剂。

欧洲联盟人口最多国家德国则有逾4900万人已接种一剂疫苗，约占人口42%。德国6月7日开始为16岁以上民众接种后，人数可望迅速增加。

© 2021 AFP