欧洲多人施打辉瑞疫苗后死亡 欧盟：两者无关

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（法新社海牙29日电） 欧洲联盟药品管理局今天表示，根据疫苗施打的初步资料，注射辉瑞大药厂（Pfizer）及伙伴BioNTech研发的新型冠状病毒疫苗，与事后死亡并无因果关系，辉瑞疫苗也没有新的副作用。

总部设在荷兰阿姆斯特丹（Amsterdam）的欧盟药品管理局（European Medicines Agency）指出，管理局在了解一些长者等人的死亡案例后「认定，资料并未显死亡与接种Comirnaty（辉瑞疫苗）有关，因此这些案例并未引发安全疑虑」。

这是欧盟去年12月启动疫苗接种行动以来，首次更新安全资料。

欧盟药品管理局表示，相关资料「符合这支疫苗已为人所知的安全性，并未发现新的副作用」；偶尔传出的严重过敏反应，并未超出已知的副作用范围。

欧盟药品管理局说：「Comirnaty预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）的好处，依然大过任何风险，因此疫苗使用建议不变。」

到目前为止，欧盟药品管理局已核准两种疫苗，包括辉瑞疫苗和美国生技公司莫德纳（Moderna）的疫苗。

欧盟药品管理局今天稍晚很可能会决定，是否核准第三种疫苗，也就是英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的产品。

挪威、丹麦、芬兰、冰岛、瑞典等国都通报有人在接种辉瑞疫苗后死亡，但也一直无法确定这跟疫苗有直接关联。其中挪威有33名年长者在接种第一剂后死亡。

挪威政府本月稍早表示，尚未确定接种疫苗和死亡的关联性，但建议医师施打疫苗前，应考虑体弱人士的整体健康状况。

© 2021 AFP