欧洲多国部分停用AZ疫苗 法卫生部长：没必要喊卡

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（法新社海牙11日电） 欧洲多国暂时停用英国药厂阿斯特捷利康COVID-19疫苗，因为有人接种后出现血栓案例，促使欧盟药品管理局紧急发出声明打消大众疑虑，称目前尚无已知的相关健康风险。

英国称AZ疫苗「安全有效」；法国卫生部长维宏（Olivier Veran）也说「没有必要」停用。

丹麦、挪威及冰岛今天稍早宣布暂时停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，担忧可能与出现血栓案例有关。

与此同时，义大利和奥地利为预防起见，也已停用部分批次的AZ疫苗。奥地利8日宣布，已暂停使用一批AZ疫苗，因为国内1名49岁护理师在接种后数日死于「严重凝血问题」。

欧盟药品管理局（EMA）今天说：「目前没有迹象显示是接种造成这些情况，这些情况并未列为这支疫苗的副作用。」

欧盟药品管理局还说：「这支疫苗目前仍是利大于弊，在持续调查血栓事件案例的同时，还是可以继续施打这支疫苗。」

阿斯特捷利康公司表示，疫苗药剂安全性经过临床试验广泛研究。发言人说：「主管机关对批准任何新药都有明确且严格的效力与安全标准。」

全球疫苗与预防注射联盟（GAVI Alliance）表示，将等待世界卫生组织（WHO）置评。

© 2021 AFP