欧洲央行维持史上最低利率 购债速度不变

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（法新社法兰克福22日电） 欧洲中央银行（ECB）今天将政策利率维持在史上最低点，并维持现有大规模收购债券的紧急抗疫振兴措施规模，以协助衰弱的欧洲经济体克服COVID-19疫情危机带来的巨大冲击。

欧洲央行决议将主要再融资操作利率维持在0%，边际放款机制利率维持在0.25%，存款机制利率维持在-0.5%。最后一项代表银行业若存放过多现金在欧洲央行，将须支付利息。

欧洲央行还决议，既有预定实施至明年3月的1兆8500亿欧元（约新台币63兆元）疫情紧急债券收购计画（PEPP），也维持不变。数个欧洲大国正面临2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增染疫人数跃增，可能造成欧元区经济复苏更慢。

3月债券市场出现殖利率攀升后，欧洲央行当时承诺会「显着」加快疫情紧急购债速度，成功安抚市场不安。但央行官员如今决定，购债步伐将继续维持已加快的速度。欧洲央行3月平均单周购债170亿欧元，相较1和2月约为120亿欧元。

不过，欧洲央行管理委员会（ECB Governing Council）今天也强调，若情势发展有其必要性，他们也准备好「将所有手上工具做适当调整」。

欧洲央行所采取的措施，包括提供银行超低利贷款，目的是要将包含19国的欧元区借贷成本压低，以鼓励区域内的支出和投资活动，进而带动经济成长和通货膨胀。

© 2021 AFP