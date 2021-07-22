欧洲央行维持现行宽松政策 直至上修后通膨目标

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（法新社法兰克福22日电） 欧洲中央银行（ECB）今天将现行提供欧元区的大规模振兴措施维持不变，并表明有必要持续提供援助，以促使欧元区通货膨胀达到最新上修后的目标。

欧洲央行透过声明表示，25名成员组成的管理委员会开会后决定，将政策利率维持在历史低点，包括银行存款利率维持在负利率。

欧洲央行管理委员会今天也未对规模1兆8500亿欧元（约新台币61兆元）的「疫情紧急债券收号计画」（PEPP）做任何更动。这项措施是欧洲央行协助区域安度COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情危机的主要工具。

欧洲央行现行超宽松货币政策旨在令欧元区信贷成本维持低落，以促进放款和投资。

欧洲央行本月稍早公布对政策工具和设定目标为期18个月的策略检讨结论，是2003年以来首次这类行动。今天是结论公布后首场政策会议。

欧洲央行最新策略检讨做出的最大改变，是将通货膨胀目标由原本的「接近但不超过」2%，上修至2%。欧元区通膨率多年来都未能达到欧洲央行先前目标。

新目标反映在欧洲央行今天发布的「前瞻指引」声明，内容承诺会将利率维持在目前的低水准，直到通膨率「持久」达到2%目标。

欧洲央行的前瞻指引提供有关最新货币政策决定的细节，市场人士会仔细推敲内容，寻找央行未来利率和购债行动的线索。欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）本月稍早承诺，最新指引的措辞将调整为更明确。

欧洲央行公布的最新前瞻指引还重申，PEPP将至少实施至明年3月，或直到央行「判定疫情的危机阶段已结束」。

欧元区经济目前持续稳健复苏，拜大规模疫苗接种和经济活动普遍恢复之赐。但Delta变异株疫情迅速扩散，导致新增确诊人数大增，已迫使若干国家再度实施限制措施。

© 2021 AFP