欧洲央行：俄罗斯联邦储蓄银行欧洲分支面临破产

（法新社法兰克福28日电） 俄罗斯入侵乌克兰遭国际制裁后，欧洲中央银行（European Central Bank）今天表示，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）欧洲子公司正面临破产。

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欧洲央行表示，总部位于奥地利的俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司（Sberbank Europe AG），受地缘政治紧张冲击，出现严重的存款外流。俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司在克罗埃西亚和斯洛维尼亚设有分行。

欧洲央行表示，欧洲央行已检视俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司，及其位于克罗埃西亚和斯洛维尼亚的子行，因为流动性恶化，正面临破产或可能破产。

欧洲央行还说，俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司可能无法偿还到期的债务与其他负债。

俄罗斯联邦储蓄银行和VTB在24日成为美国严厉制裁锁定的目标，以限制这两大俄罗斯银行在国际金融往来的能力。

俄罗斯联邦储蓄银行欧洲公司是俄罗斯联邦储蓄银行全资拥有的子公司，在波士尼亚-赫塞哥维纳、捷克、匈牙利和塞尔维亚也都有子行，而这些子行不在欧洲央行的管辖之下。

欧洲央行表示，已和这些国家的国家主管当局进行协调。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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