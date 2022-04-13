欧洲安全暨合作组织：俄军在乌克兰违反国际人道法

（法新社维也纳13日电） 世界最大安全组织欧洲安全暨合作组织（OSCE）的报告指控，俄罗斯在乌克兰有「违反国际人道法的明确模式」。

广告 继续浏览后续

根据欧洲安全暨合作组织的报告，如果俄国2月24日入侵乌克兰后有遵守其国际义务，「遭杀害或受伤的平民数量势必会少更多」。

在欧洲安全暨合作组织常设理事会会议发表、长达110页的报告指出，俄军破坏和摧毁乌克兰民宅、医院、学校、自来水厂和其他基础设施。

这份报告还包含在地非政府组织（NGO）的资料，负责撰写报告的3位专家表示，由于他们团队的时间表和调查范围有限，不可能查明俄军犯下的战争罪行。

报告指出：「不过，专家任务团发现俄军进行敌对行动时，违反国际人道法的明确模式。」在乌克兰3月3日提出要求下，欧洲安全暨合作组织组成这支专家任务团。

这份报告涵盖的时间从2月24日到4月1日，也就是俄军从布查镇（Bucha）和乌克兰北部其他城镇撤退，平民陈尸街头照片曝光前。

但报告指出，「证据指向俄军犯下重大战争罪行和违反人道罪」，并呼吁展开国际调查。

报告作者表示，记录到的其他「暴力行为」，像是锁定目标杀害、强迫失踪或绑架平民，「可能」符合犯下违反人道罪。

这份报告也认定，俄乌冲突对女性、孩童、长者和残障人士「已经造成且持续造成尤其负面影响」。

© 2022 AFP