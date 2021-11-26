欧洲收紧防疫措施 南非侦测到新变异株

（法新社海牙26日电） 欧洲疫情升温，数国加强防疫措施之际，南非侦测到一种有大量突变的COVID-19新变异病毒株。

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科学家在南非侦测到称为B.1.1.529的变异株，现正竭力了解这一变异病毒株会产生的影响，并担忧它的传染力可能比Delta高。

英国卫生安全局（UK Health Security Agency）执行长哈里斯（Jenny Harries）在声明中表示：「这是我们迄今为止遇到最严重的变异株，紧急研究正在进行，以了解更多有关其传染性、严重性和对疫苗的影响。」

与此同时，欧洲病殁人数突破150万，数国当局祭出封城令和疫苗追加剂施打计画，盼遏制激增病例。

法新社报导，荷兰面临严重病床短缺，确诊人数创新高，总理吕特（Mark Rutte）预计将于今天宣布收紧部分封城措施，当局正为可能再次爆发的反防疫示威做准备。

拥有高疫苗接种率的德国、捷克和葡萄牙近几天都宣布了新防疫措施。

法国昨天宣布，将开放所有成年民众接种疫苗追加剂；欧盟药品管理局（EMA）昨天也批准为5到11岁儿童施打辉瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗。

© 2021 AFP