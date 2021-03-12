欧洲数国因血栓疑虑停打 泰国暂缓接种AZ疫苗

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（法新社曼谷12日电） 欧洲多国暂停施打英国药厂阿斯特捷利康的COVID-19疫苗，因为有人接种后出现血栓案例。泰国总理帕拉育原定今晨接种疫苗的计画因此喊卡，公共卫生部宣布暂缓AZ疫苗接种计画。

泰国原定今天开始施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学（Oxford）共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，帕拉育本来将拍摄注射第一剂的过程。

但到了早上8时30分，大家却不见表情严肃的帕拉育身影，疫苗施打活动突然取消，泰国卫生官员之后召开记者会。

泰国COVID-19疫苗委员会顾问皮雅萨柯（Piyasakol Sakolsatayadorn）在记者会上说：「让泰国人施打的疫苗必须是安全的，我们无需急就章。」

他说：「虽然阿斯特捷利康疫苗的品质很好，有些国家要求延后施打，我们也宣布暂缓。」

丹麦、挪威与冰岛前一天停用AZ疫苗。奥地利7日暂停使用一批AZ疫苗，因为国内一名49岁的护理师在接种一剂COVID-19疫苗的数天后死于「严重凝血问题」。

不过，目前尚无法确定施打AZ疫苗会引发血栓的关系，丹麦强调此举只是预防措施，将更仔细地评估相关风险。

© 2021 AFP