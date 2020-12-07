欧洲气象机构：上个月是全球史上最热11月

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（法新社巴黎7日电） 欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」今天表示，由于欧洲出现历来秋季最高气温，上个月是全球有史以来最热的11月。

「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）分析地表和空气温度发现，2020年11 月的气温比1981到2010年30年间的平均气温高出摄氏0.8度，也比先前的最高纪录高出0.1度。

欧洲北方秋季（9到11月）气温比标准参考期高1.9 度，比先前最热的2006年同期平均气温高0.4度。

机构主管布诺坦普（Carlo Buontempo）表示：「这些纪录与全球气候长期暖化趋势一致。」

「所有优先考虑缓和气候风险的决策者都应将这些纪录视为警钟，并比以往更认真考虑如何好好地遵守2015年巴黎气候协定（Paris Agreement）中的国际承诺。」

这项具有里程碑意义的协定将在这个月满5周年，协定要求各国将全球气温比工业化前水准上升的幅度限制在「远低于」摄氏2度。

联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）上周表示，2020年将是有史以来最热的3个年分之一。

哥白尼气候变化服务表示，今年只剩下一个月的时间，2020年目前和保持最热纪录的2016年不相上下。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP