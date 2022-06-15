欧洲法院关键一判 英国送移民到卢安达班机取消

（法新社伦敦14日电） 英国欲将寻求庇护者送往东非国家卢安达的首架班机今天遭到取消，对采取这项争议性政策的英国首相强生（Boris Johnson）政府而言，无疑是令人尴尬的一记打击。

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预计登机的人数从原本的130人降到今天的7人，然而拜欧洲人权法院（European Court of Human Rights, ECHR）在最后关头的裁决所赐，最终无人被送走。

英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）表示，对「法律挑战和（欧洲人权法院）最后一刻的裁决」让班机无法起飞感到失望，但她矢言要继续推行这项备受批评的政策。

代表部分移民祭出法律行动的慈善组织Care 4 Calais推文说：「最后一张机票取消。没有人会去卢安达。」

这要归功于欧洲人权法院的一项判决，也就是至少有一名寻求庇护者必须留在英国，因为无法保障其在卢安达的合法未来。

巴特尔说，欧洲人权法院的干预「令人非常惊讶」，并表示「将安排这次未登机的许多人搭乘下一个航班」。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾坚称，无论有多少人登机，这架飞往卢安达首都基加利（Kigali）的航班都必须离开，班机最终未能起飞，令强生的保守党政府尴尬不已。

特拉斯今天稍早告诉天空新闻网（Sky News）：「飞机上会有移民，他们这次不搭，也会搭上下一个航班，因为我们决心破除恶劣的人口贩运模式。」

欧洲人权法院发布一项紧急临时措施，以避免一名预订登上这班飞机的伊拉克男子被驱逐出境，因为他可能遭受拷打，且他的庇护申请尚未完成。

位于法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院表示，这项驱逐行动应该等到英国法院7月就这项政策的合法性作出最终裁定。

特拉斯说，对打击剥削弱势移民的人口贩运帮派集团来说，这项政策至关重要。联合国难民事务高级专员公署则批评英国这项政策是「全然的错误」。

在英国政府承诺脱欧后会加强边界控管之后，人数创纪录的移民从法国北部穿越危险的海峡来到英国，为伦敦当局带来压力。

英国媒体说，在格林威治时间今天12时前，约有260名试图乘坐小船横渡英吉利海峡（English Channel）的移民在多佛港（Dover）被带上岸。

自今年以来，已有上万人涉险穿越海峡。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP