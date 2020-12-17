欧洲法院支持未致昏不得屠宰 穆斯林犹太团体抨击

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲法院今天判决，欧洲联盟（EU）境内当局得以下令动物遭到屠宰前必须致昏。这起判决引发穆斯林和犹太团体警告有损他们的宗教自由。

欧洲法院（European Court of Justice）基于尊重动物权，支持比利时法兰德斯（Flanders）大区政府实施的牲口未经致昏禁止屠宰规定。

判决写道：「法院结论认为，这道命令内含的措施，能够在动物福利的重要性及犹太和穆斯林教徒展现信仰的自由之间，取得公正平衡。」

法兰德斯大区政府颁布命令，禁止屠宰场未经致昏屠宰牲口，命令于去年生效。尽管当时下令的理由是「减少动物受苦」，但外界普遍认为，这项措施是针对穆斯林的清真（halal）传统，实际上也造成犹太教的洁食（kosher）仪式被禁。

动物维权人士一再要求实施这类禁令，以防止动物经洁食或清真仪式屠宰。这两种仪式都必须在牲口有意识时割喉宰杀。

犹太和穆斯林团体坚称，这道命令是攻击他们的传统和宗教仪式，他们要求欧州法院把宗教自由置于优先地位。

比利时犹太组织联盟（Belgian Federation of Jewish Organisations）抨击今天的判决未尊重少数族群权利，是「否定民主」。

联盟主席贝尼兹里（Yohan Benizri）表示：「我们会继续奋战，在穷尽我们所有法律补救途径前，我们不会认输；而现在也还未到穷尽之时。」

欧洲犹太协会（European Jewish Association）主席马戈林拉比（Rabbi Menachem Margolin）也说，这项判决代表「欧洲犹太族群悲伤的一天」。

他透过声明表示：「这对欧洲犹太族群释出一个如此恐怖讯息：你们和你们的信奉方式在这里不受欢迎。这基本上是否定我们身为欧洲公民的权利。」

© 2020 AFP