欧洲疫情严峻 逾90万人染疫致死

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（法新社巴黎16日电） 法新社统计各国官方公布的数据显示，欧洲各国因罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）而致死的人数在今天累计超过90万。

截至格林威治标准时间8时45分（台北时间下午4时45分），包括俄罗斯与土耳其在内的欧洲52个国家与地区，自2019年12月疫情由中国爆发至今，累计死亡人数达90万185人，累计确诊病例达4008万3433例。

欧洲是全球染疫死亡人数最多的地区，其次是拉丁美洲与加勒比海地区的72万1581人，加拿大与美国的55 万8110人，以及亚洲的26万3250人。

上周欧洲平均每日3000人染疫致死，比之前一周减少2.3%。

自去年11月起，欧洲的每日新增死亡人数常超过4000，今年元月底并创下5700人的骇人新高，但过去一个月来，欧洲的每日新增死亡病例都低于4000。

欧洲自疫情爆发以来的累计确诊病例于15日超过4000万。

英国是欧洲地区疫情最严重国家，累计12万5580人染疫致死，确诊病例423万3527例，其次是义大利10万2499人死亡，323万8394例确诊，俄罗斯9万2937人死亡，440万9438例确诊，法国9万788人死亡，407万8133例确诊，德国7万3656人死亡，258万1329例确诊。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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