欧洲疫情再起 欧盟药管局：须缩小疫苗接种差距

（法新社海牙18日电） 欧洲大陆再掀新一波疫情，若干国家新增病例创新高。欧盟药品管理局今天表示，欧洲必须缩小疫苗接种差距，以遏止COVID-19疫情大幅加剧，未施打疫苗者拉高了住院率。

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法新社报导，欧盟药品管理局（EMA）疫苗策略部门负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在记者会上说：「COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例数已过多，包括重症、住院或入住加护病房的人数，尤其是未接种疫苗者的病例数。」

他说，有些欧洲国家的接种率依旧「低到令人无法接受」，许多人口没有防护力，包括50岁以上有风险的族群。

他说：「我们不应忘记，我们应该缩小这个差距，以确保尽可能最多的民众会接种疫苗。」

但卡瓦列里警告，「众所周知，没有任何疫苗百分之百有效」，因此各国应采取其他措施，以防病毒在有风险的冬季传播。

随着儿童确诊病例激增，欧盟药管局表示，该局可望下周就决定，是否批准为5到11岁儿童施打美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合力研发的疫苗。

卡瓦列里说，「考量到许多会员国的情况严重」，总部设于荷兰阿姆斯特丹的欧盟药管局也将自明天起，审核辉瑞的抗COVID-19新药。

至于默沙东集团（Merck & Co.）研发的治疗药物可能会在年底获得批准使用。

© 2021 AFP