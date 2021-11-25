欧洲疫情复燃 德国新冠病故破十万

（法新社法兰克福25日电） 隶属德国联邦卫生部的罗伯特・科赫研究所宣布，自COVID-19疫情大流行以来，德国染疫病故今天突破10万人。

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公卫机构罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）的数据显示欧洲最大经济体德国正陷入新一波疫情爆发，过去24小时351人确诊病故创单日新高，也让德国累计染疫病故人数达10万119人。

随确诊与染疫病故飙新高与一些地方的加护病床额满，德国的疫情危机让今天宣布达成组阁协议、将于12月上路的社民党、绿党、自由民主党三党执政联盟很快就要处理棘手难题。

德国加护与急诊医学跨科学会会长马克斯（Gernot Marx）表示，一些医院已然「严重超出负荷」，导致必须把确诊患者转诊国外。

德国上周宣布更严的防疫限制，包括要求民众搭乘大众运输工具与上班时，须出示已接种、已痊愈或近期病毒筛检阴性证明。一些疫情复燃最严重地区的防疫更严甚至重新封城。

疫情复燃已严重到德国国内为应否比照邻国奥地利采取所有公民一律强制接种，展开激辩。

即将出任新总理的萧兹（Olaf Scholz）已表态支持强制接种，还说新政府会挹注10亿欧元作为一线医护的奖金。

德国第4波COVID-19疫情来势汹汹，部分人归咎于德国相对偏低的疫苗接种率；德国人口69%完整接种，确实不如像法国等欧洲国家的75%。

© 2021 AFP