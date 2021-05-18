欧洲疫情趋缓 亚洲却升温

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（法新社伦敦17日电） 欧洲英国今天放宽防疫限制后，出现民众拥抱挚爱、涌入酒吧及体育馆等其他室内场所的景象，但亚洲多国却因本土疫情升温而面临新的困境。

由于美、英等国迅速推展疫苗施打作业，如今终于能逐渐放宽严格防疫措施。然而新的变异病毒迫使亚洲多国关闭学校、祭出旅行禁令，凸显疫情持续威胁全球。

全球已知感染人数现已超过1亿6300万人，新变异病毒扩散导致抗疫行动更加复杂，各国政府正加强施打疫苗，而德国最近也已表示准备在6月开放所有成人接种。

其他国家政府推动放宽限制措施。例如在法国，巴黎迪士尼乐园（Disneyland Paris）宣布会在6月17日重新开放。不过有关当局呼吁民众仍要保持警戒，并警告在新变异病毒扩散情况下，可能会重新实施限制措施。

新型冠状病毒疫情已夺走全球330多万条人命，印度是疫情重灾区之一，每天至少约有4000人病故。

根据世界卫生组织（WHO）说法，导致印度疫情大爆发的变异病毒已蔓延到至少44个国家。

这些国家包括新加坡，当地病例持续增加，促使政府加强防疫限制，包括关闭学校。一名摊位老板说：「很多人在过去几个月都把平静稳定视为理所当然，而这是一记警钟。」

台湾去年受疫情影响相对小，但近来因本土病例升高，台北市和新北市高中以下从18日起停课。台湾也禁止未持居留证的外籍人士入境，以及暂停旅客来台转机，实施至6月18日止。

© 2021 AFP