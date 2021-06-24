欧洲疾管中心：Delta变种恐占欧盟新增染疫病例90%

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（法新社斯德哥尔摩23日电） 欧洲疾病预防管制中心（ECDC）今天表示，最早在印度发现的2019冠状病毒疾病（Covid-19）Delta变异病毒株，在未来数月可能将占欧盟新增病例90%。

欧洲疾管中心主任艾孟（Andrea Ammon）在声明中说：「Delta病毒很可能在夏季广泛传播，尤其是针对未列入优先接种疫苗群体的年轻人。」

她还表示，Delta的传染力比其他正在传播的变种病毒更强，专家评估，到了8月底，在欧盟传播的所有SARS-CoV-2病毒中，Delta将占90%。

世界卫生组织（WHO）目前列有4种「高关注变异株」（VOC），分别是最早在英国发现的Alpha；最早在南非发现的Beta；最早在巴西发现的Gamma；最早出现于印度的Delta。

欧洲疾管中心估计，Delta变种病毒传染力比Alpha强40%到60%。Alpha现为欧盟主要流行的变种病毒。

要阻止病毒扩散、减缓对健康的冲击，欧洲疾管中心表示，重要的是迅速推行疫苗接种。根据疾管中心数据，目前欧盟还有约30%的80岁以上群体和40%左右的60岁以上群体尚未完整接种疫苗。

© 2021 AFP