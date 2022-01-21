欧洲第一国 奥地利将强制成人打疫苗

（法新社维也纳20日电） 奥地利国会下议院今天通过一项法案，将自2月起强制成年民众接种COVID-19疫苗，成为欧洲第一个实施成人疫苗强制令的国家。奥地利近期出现一波反对强制接种的抗议潮。

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法新社报导，自奥地利政府去年11月宣布这项措施以来，数以万计民众例行于周末集会示威，抗议疫苗强制令。

国会下议院今天表决这项法案，除了极右翼之外，所有党派都支持新措施。下议院183席次中，表决结果有137票赞成、33票反对。

这项法案有待上议院通过及总统签署，但多属形式。

目前为止，奥地利有72%居民已完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，覆盖率与欧盟平均值约70%相当，但比起义大利、法国等国家，奥地利的覆盖率低了几个百分点。

新法预定2月生效实施，经过初步实行阶段之后，从3月中旬起，不遵守疫苗强制令者可能面临最高3600欧元（约新台币11万4800元）的罚款。 奥地利每天新增染疫人数持续破纪录，昨天通报逾2万7600人确诊又创新高。人口约900万的奥地利至今累计近1万4000人染疫不治，约150万人确诊。

目前世界各地实施COVID-19疫苗强制令的国家仍属极少数，不过，厄瓜多、塔吉克、土库曼、印尼及密克罗尼西亚都已推出类似计画。（译者：纪锦玲）

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