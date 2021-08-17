欧洲织女星火箭发射升空 送地球观测卫星入轨道

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（法新社法属圭亚那库鲁16日电） 一枚欧洲织女星（Vega）运载火箭今晚搭载1颗地球观测卫星和4颗微型「立方卫星」，从法属圭亚那（French Guiana）发射升空。

织女星是欧洲雄心勃勃进军商业航太市场的重要工具，在这个蓬勃发展的市场，欧洲面对马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）等对手竞争。

织女星于晚间10时47分（格林威治时间1时47分）从库鲁（Kourou）的圭亚那太空中心（Guiana Space Centre）发射升空，成功在两个小时内将卫星送上轨道。

织女星这趟主要任务是将一颗高解析度卫星送上太空，这是空中巴士（Airbus）营运、新地球观测阵列4颗卫星中的第2颗；织女星4月已将第1颗卫星送上轨道。

根据空中巴士，Pleiades Neo卫星星座将提供高解析度的地球影像，作为军事或民用用途，例如灾难应变。

营运织女星的阿利安太空公司（Arianespace）是欧洲太空探索公司（ArianeGroup）的子公司，空巴拥有阿利安太空公司一半股份。

此外，织女星这回也搭载4颗微型「立方卫星」。其中1颗将成为法国新创公司Unseenlabs正在开发的卫星星座的一部分，其余3颗来自欧洲太空总署（European Space Agency），用于科学和技术演示目的。Unseenlabs专门监测海上交通。

这是阿利安太空公司今年第2度发射织女星，也是织女星自2012年首飞以来第19次发射。

织女星去年11月发射升空，几分钟后便在空中解体，任务失败。

© 2021 AFP