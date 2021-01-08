欧洲联盟增购3亿剂辉瑞疫苗 订购总数倍增至6亿剂

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（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，欧盟已与美国辉瑞大药厂与德国生技公司BioNTech达成协议，两家公司供给欧盟的疫苗将加倍至6亿剂。

范德赖恩在记者会上指出，欧盟目前可取得3亿剂BioNTech及辉瑞（Pfizer）研发的疫苗。最新的好消息是，欧盟已与这两家公司扩大合约。根据新协议，欧盟可再添购总计多达3亿剂疫苗。

欧盟去年11月曾与辉瑞及BioNTech达成订购3亿剂疫苗的协议。辉瑞表示，该公司今年能在全球生产最多13亿剂疫苗。这意味两家公司今年全球疫苗产出将近一半会提供给欧盟。

范德赖恩指出，这次协议将让欧盟各国政府从4月起订购新的疫苗剂量；7500万剂增购疫苗将在今年第二季交付，剩下的增购剂量将在今年底交付。

由27国组成的欧盟，正急忙为境内4.5亿人口加强2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种。每位接种辉瑞疫苗的民众需要施打两剂，才能产生最大防护力。

欧盟国家通常依人口比例分配疫苗剂量，但目前尚不清楚，欧盟各国政府是否都将根据新合约订购疫苗。

© 2021 AFP