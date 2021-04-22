欧洲议会下周表决 可望批准英欧贸易合作协议

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲消息人士告诉法新社，欧洲议会27日将就批准欧盟与英国的贸易和合作协议进行表决。这项协议界定欧盟与脱欧后英国的未来贸易关系。

如果欧洲议会议员如预期投下赞成票，双方就能在原先彼此同意的最后期限前，也就是4月底前最后通过此贸易协议。

目前英国与欧盟达成的贸易协议属暂时性适用，仍有待欧洲议会批准。英国国会议员已于签署当天，也就是2020年12月30日就批准这项贸易协议。

欧洲议会迟迟不进行表决，一部分是为了抗议英国单方面暂停对进入北爱尔兰货品的进行检查。

欧洲联盟执行委员会上个月针对英国所做决定提起诉讼，声称此举违反脱欧协议。

脱欧协议明定欧盟和英国公民在彼此领土上权利，北爱地区也将继续适用欧盟关税规范，事实上的关税边界设在设在爱尔兰海。

英欧都表示这样的安排是必要的，避免在隶属英国的北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰之间恢复边界，但也造成英国货物输入时的贸易摩擦，助长北爱尔兰统一派不满所引发的暴动。

英欧贸易合作协议处理更广泛关系，确保英国制产品输入欧盟的自由贸易，反之亦然， 并为其他领域的合作建立规则，包括捕鱼、航空业和公路运输业，以及非常有限的服务业。

© 2021 AFP