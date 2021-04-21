欧洲议会与欧盟同意 以2030年前减碳55%为目标

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟执行委员会（EU Commission）今天发布声明表示，欧洲议会和欧盟成员国已同意在2030年前达到让碳排「至少」减少55%的目标。

欧洲议会希望碳排放量至少减少60%，而欧盟成员国领袖已于去年11月同意减少碳排放量55%，双方在激烈谈判后，总算达成共识。

减碳谈判陷入僵局数月后，昨天下午总算恢复谈判，持续到今天凌晨3时。欧盟的减碳目标将被正式纳入「气候法」中。

声明写道：「相较于1990年的减碳标准，欧洲气候法（European Climate Law）体现欧盟要在2050年前达到气候中和，以及要在2030年前减少温室气体排放至少55%中程目标的承诺。」

葡萄牙环境部长马多士-费南德斯（Joao PedroMatos Fernandes）盛赞这个减碳目标「对整个世界传达强烈讯息」，还肯定这个目标「如今再也无法动摇」。葡萄牙是欧盟现任轮值主席国。

欧洲议会议员坎芬（Pascal Canfin）在社群媒体推特（Twitter）推文指出，欧洲议会「已准备好更大刀阔斧，不过这也算是好的折衷方案：欧盟在2030年前将做的比过去10年还要多2.5倍」。

但非政府环保组织及支持环保的议员不同意，德国政治人物布拉斯（Michael Bloss）发推文表示，这项立法「并未实现它该有的抱负」。

布拉斯补充说道：「这不是我们处理气候危机所需的绿色协议，对于巴黎协定来说也不够！我们不会停止抗争。」

© 2021 AFP