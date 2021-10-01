欧洲议会控阿联人权不彰 2020杜拜世博开幕蒙阴影

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（中央社杜拜30日法新电）因疫情延后的2020世界博览会今天以盛大开幕式，在阿拉伯联合大公国的杜拜登场。然而欧洲议会以阿国人权纪录不彰为由，通过决议呼吁成员国抵制参与。

欧洲议会（European Parliamen）以阿拉伯联合大公国人权纪录不彰为由，要求成员国抵制，然而仍有超过190国共襄盛举。

欧洲议会本月通过一项强硬决议，以阿拉伯联合大公国监禁维权人士与对待移工「不人道」的做法为由，呼吁成员国与企业抵制。

根据决议内容，阿拉伯联合大公国虽称自己是包容和尊重人权的国家，事实上却在恶劣环境下拘留人权捍卫者，欧洲议会对这项差距深感遗憾。

人权观察（Human Rights Watch）研究员札亚丁（Hiba Zayadin）告诉法新社：「这次（世博）只是让这个政府有另外一个机会，不实地宣传自己的开放和包容。」

阿拉伯联合大公国杜拜邦领导人穆罕穆德亲王（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）宣布这项耗资70亿美元（约新台币1950亿元）的活动开幕时，世博中心、有着穹顶的华斯尔广场（Al Wasl Plaza）被壮观的投影照亮。

穆罕穆德亲王说：「全世界都聚集在阿拉伯联合大公国，在阿拉庇佑下，2020世界博览会开幕。」

首次在中东地区举行的杜拜世博，盼在6个月展期内吸引2500万访客，预期将成为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情发生以来，全球规模最大的盛会。反观今年东京奥运在大多数没有观众的情况下举行。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP