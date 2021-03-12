欧洲议会通过决议案 宣布欧盟为LGBTIQ自由区

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（法新社布鲁塞尔11日电） 欧洲议会今天通过一项决议案，宣布欧盟为「LGBTIQ自由区」（LGBTIQFreedom Zone），象徵性地反对波兰地方当局自称为「无LGBT意识形态区」。

法新社报导，欧洲议会以492人支持、141人反对与46人弃权，通过这项决议案。

来自德国的欧洲议会议员林特克（Terry Reintke）是提案人之一，她欢称，「压倒性多数」支持这项决议案。

林特克在推特（Twitter）上写道：「让我们利用这项决议，使之成为具体政治行动，也就是改善法律、执法和保护措施…我们可以合作实现此事。」

波兰各地方当局宣告，过去几年来，已摆脱所谓的LGBT（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别）意识形态，而欧洲议会的决议是欧盟再次表态反对。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在欧洲议会辩论前，已表示支持这项决议案。LGBTIQ最后2个字母分别意指双性人（Intersex）和疑性恋（Questioning，尚未确定自己性向）。

范德赖恩昨天发布推文指出，「做自己不是一种意识形态，而是一个身份，没有人能够夺走」；「欧盟是你的家，欧盟是#LGBTIQ自由区。」

范德赖恩去年坚称，所谓的无LGBT区「不见容于欧盟」，同时她矢言要促使所有欧盟会员国承认同性伴侣收养的子女。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP