欧洲议会通过英欧贸易协议

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（法新社布鲁塞尔28日电） 欧洲议会今天压倒性通过欧洲联盟（EU）和英国的贸易合作协议，在双方关系依然紧张下，欧洲议会矢言将紧盯伦敦当局。

欧洲议会今天通过的是欧盟和英国间框架性贸易协定，这项贸易合作协议对伦敦和布鲁塞尔之间的新关系提供了框架。英国2016年通过脱欧公投，决定结束长达47年的成员国身分，震惊全世界。

根据今天公布的投票结果显示，欧洲议会以660票赞成，5票反对，32票弃权，压倒性通过欧盟和英国的贸易合作协议。

欧洲议会议长萨索里（David Sassoli）表示：「欧洲议会已经对欧盟有史以来和第三国所签署的最广泛协议举行投票。」「这可为我们建立欧盟和英国的最新前瞻性关系奠定基础。」

不过，他也警告，欧洲议会议员将监督这项协议的落实，「不接受英国政府任何的退缩」。

英国首相强生（Boris Johnson）赞扬这是「漫长旅程的最后一步」，将会「对于我们和欧盟，作为重要贸易伙伴、亲密盟友、主权平等双方间的新关系，（带来）稳定」。

他说：「现在是展望未来和打造更全球化英国的时刻。」

欧洲议会通过贸易协议的时间点，就在欧盟近来对于英国执行脱欧协议发生多起争议，也对阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗供应大为愤怒之际。

© 2021 AFP