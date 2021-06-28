欧洲逐渐解封 女性暴力致死案件数却攀升

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（法新社马德里28日电） 随着欧洲地区生活逐渐回归正常，施暴者失去在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情防疫封锁期间享受的掌控权，女性遭受致命暴力攻击也跟着卷土重来。

受害女性的面孔屡屡跃上头条新闻，好比法国女子布塔（Chahinez Boutaa）遭分居丈夫活活烧死，或瑞典今年春天有5名女性在3周内陆续遭到杀害，当地电视新闻快报不断播送画面。

少数提供今年度官方统计数据的欧洲国家中，这些数字毫无争议地呈现女性受害的事实。在西班牙，自从5月疫情紧急状态结束后，相较于先前平均每周1名女性遭杀害，现在则是每3天就有1名女性丧命。

非政府组织数据显示，在比利时，相较于去年一整年的24例，4月底迄今已有13名女性死于暴力；同时在法国，今年迄今已有56名女性遭杀害，去年同期则有46 例。

西班牙政府对抗性别暴力任务小组主管罗塞尔（Victoria Rosell）提出解释：「随着女性获得更多自由，侵害者感觉他们正失去控制权，而以更极端的暴力回应。」

「近几个月来我们看到受害女性案例不断攀升，我们看到疫情解封如何暴露出另一个潜在的流行病，那就是男性暴力。」

2004年西班牙批准了欧洲打击家暴的首部专法，使受害者的性别成为攻击案的加重因素。

随着致命暴力攻击近期攀升，总理桑杰士（Pedro Sanchez）已重申他欲彻底终结这种「厌女的祸害」。

© 2021 AFP