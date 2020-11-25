欧洲重新认证波音737MAX 最快明年1月重返天际

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（法新社巴黎24日电） 欧盟航空安全总署（EASA）今天展开重新认证的安全检验程序，美国波音公司737 MAX型客机最快可望于明年1月重返欧洲天空。

在737 MAX的飞行操控系统作了修正之后，美国航空主管机关上周已经确认安全，结束了这型客机在两大空难事件后长达20个月的禁飞期。

而在欧洲，欧盟航空安全总署今天公布一项建议性的适航指令，列出737 MAX复飞的条件。

路透社报导，这份文件公布后，各界可在28天内提供意见，欧盟航空安全总署会在做出最终决定前考量各方建言。

不过，欧盟航空安全总署明确表示，相信737 MAX在自行独立评估作业后，已做好准备复飞。

欧盟航空安全总署在声明中说，在约20名署内专家约20个月的专注密集工作后，有信心宣布737 MAX可以安全复飞。

欧盟航安总署表示，预期最快于2021年1月中旬做出最后决定，且「这将构成EASA成员国的航空公司营运的所有737 MAX飞机正式解除禁飞的决定」。

2018年与2019年，737 MAX机型发生两次坠机事件，造成合计346人丧生，之后就被禁飞。波音与美国联邦航空总署（FAA）在危机发生后饱受抨击；批评者说，波音为了利益牺牲安全，美国联邦航空总署面对波音这个民营大公司则显得太软弱。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP