欧盟理事会主席默克尔：欧洲“有能力做大事”

德国总理、7月1日刚上任的欧盟理事会主席默克尔周三在布鲁塞尔欧盟议会上发表讲话，阐明德国担任主席国期间关注的重点。她说：“基本权利是我在担任欧盟理事会主席期间最关注的事情。”“它是欧洲的基石。新冠疫情期间，这些基本权利受到部分限制，这个代价很高。”“但新冠疫情绝不能成为破坏民主原则的借口。” “我相信欧洲。我坚信欧洲不仅是历史的传承，而且是未来的愿景和希望。” 她还严厉抨击了疫情期间的民粹主义。

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德国《商报》表示，疫情爆发后，默克尔首次出国是来到布鲁塞尔，这显示了她对欧盟的重视，说明她将在2020年下半年竭尽全力，获得成功。她第一次任欧盟理事会主席是2007年。那时，她为挽救受到法国和荷兰公民拒绝的欧盟宪法的大部分做出了很大贡献。现在，她重又成为欧盟理事会主席。这一回，她发表了一个充满激情的维护民主和基本权利的讲话，朝美国总统特朗普的方向发出了警告，说病毒大流行不能靠谎言来应对。她表示，兄弟友情和团结一致将引导欧盟的未来。她提到了担任欧盟理事会主席期间的项目：新冠病毒下，欧盟振兴经济计划、英国脱欧、气候保护、欧盟的避难政策和与中国的战略关系都在其内。她的项目非常庞大，而人们对她的期望也很高。

《萨克森报》发现，在谈到欧洲话题时，默克尔很少显得亲近和充满激情。但现在，她找到了一个新的语调。激情、远景、希望，欧洲“有能力做大事”，对默克尔来说，这是一个不寻常的讲话。她给人的印象是：在当总理快15年后，她终于发现，欧洲是她最心爱的事物。