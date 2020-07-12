华为提出与英首相约翰逊会面以推迟移除5G网络设备

英国《星期日泰晤士報》7月12日报导指，华为高层近日向英国首相约翰逊提出了会面的请求，以寻求推迟英政府将华为设备从该国5G网络移除的计划，直到2025年英国大选之后。

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此前有消息指，约翰逊政府的最高级安全官员将于14日开会，决定华为在英国5G网络服务的去留。英国文化大臣道登(Oliver Dowden)还将在当日于议会发表一份有关华为的声明，宣布在2025年之前，从英国5G电讯网络移除华为制造的设备。彭博引述消息人士透露，来自英国国家安全委员会的报告指，美国的新制裁措施令华为将被迫使用不获信任的技术，故英国将无法控制使用华为的安全风险。

对此，华为英国董事长、英国石油(BP)前首席执行官布约翰·布朗勋爵(Lord Browne)表示，该公司可以从现有的储备中划拨2万套设备给英国。

《星期日泰晤士报》的最新报导称，在英政府发表这一声明之前，华为高层已向首相官邸发出请求，希望与约翰逊进行会面。华为意在争取将英政府淘汰其设备的计划推迟至2025年6月的英国大选之后，希望到时的新政府可能撤回有关决定，而作为回报，华为将承诺维持公司在英国的2G、3G及4G网络设备。此前，中国驻英国大使刘晓明扬言称，“拒绝华为就是拒绝一个更好的未来。”