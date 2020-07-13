中国推港区国安法 欧盟外长会议检讨引渡协议

欧洲联盟7月13日举行外长会议，表示中国实施港区国安法影响欧中关系，欧盟将协调会员国采取行动，讨论措施包括限制出口敏感科技、检讨引渡协议和旅行建议等。

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中央社报道，欧盟会员国13日在布鲁塞尔举行外长会议，讨论包括土耳其、利比亚、委内瑞拉、拉丁美洲区域及香港议题。

会后欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）召开记者会，针对香港议题说明，中国在香港实施严厉的国安法，欧盟对其是否符合香港基本法以及中国的国际承诺提出严重质疑。欧盟强调支持香港自治和基本自由，“我们将继续支持香港人民”。

博雷利表示，中国近期的行动改变了规则，这显然会影响欧中关系，欧盟会在欧盟及成员国层级协调采取行动。

媒体进一步询问具体措施？博雷利表示，目前正在考虑一些作法，包括讨论限制出口敏感科技到香港、检讨与香港的引渡协议、调高香港旅行警告及提供香港学生奖学金等，但他并未提及对中国实施制裁。

虽然德国总理默克尔（Angela Merkel）7月2日被问到是否考虑跟进美国对中国实施制裁时，曾强调有必要寻求与中国对话，但此后各会员国对香港议题态度逐渐趋坚定，法国外长勒德里安8日表明，不会对北京的香港政策“无动于衷”。

德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）12日更进一步批评港区国安法违背国际法，并警告将对欧中关系带来长期性的冲击。

瑞典外交部长林德（Ann Linde）7月13日在布鲁塞尔与欧盟各国外长开会前表示，支持德国与法国提议的措施，因为欧盟必须对香港发生的事做出回应。