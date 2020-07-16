欧盟法院限制向美国转移个人数据 美国网络巨头面临挑战

欧盟法院周四以不符合欧盟相关法规为由裁决实施于欧盟与美国之间的数据传输机制《欧美隐私护盾》(Privacy Shield)协定失效，此一判决将使在欧盟运作的脸书，谷歌等美国网络巨头面临严峻挑战。

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欧盟法院是在裁决脸书与奥地利活动分子（Maximilian Schremes）的案例时做出上述裁决的。2015年底，奥地利网络活动人士马克斯·施雷姆斯向脸书提出了挑战，要求爱尔兰数据保护委员会(DPC)暂停脸书Facebook使用示范合同条款。爱尔兰法官随后将大量微妙的法律问题提交给欧洲最高法院，但是他的诉求在2016年被驳回，但却推动了欧盟与美国签署了有关数据传输的框架协议。

欧盟与美国于2016年签署了《欧美隐私护盾》协议，制定了欧美网络公司对用户个人数据互相传输的运作框架。今天欧盟法院认为该协议并不足以保护欧洲公民的安全。

当然，欧盟法院并不禁止涉及国家安全，公众利益等重要的数据信息的传输。美国特郎普政府近期加强了有关数据领域的立法，相关法规并不给于非美国公民于同等的权利。另外，美国政府将数字监控放在首位，并在多项立法支持下拥有更广泛的数据收集和使用权力，这与赋予公民隐私权和数据保护权的欧洲法律直接冲突。

欧盟法院的裁决意味着，脸书Facebook以及其他数千家美国传输商业数据的公司日常运营将可能受到影响。因为欧洲与美国在数据运输领域必须寻找新的运作框架。事实上，自从2001年以来，欧美之间已经在该领域先后签署了三个数据传输框架协议。