欧洲峰会：法德与“节俭派”之争

德国总理默克尔和法国总统马克龙在欧盟峰会推动一项7500亿欧元的大规模刺激计划，以助欧洲疫情后恢复增长2020年7月19日布鲁塞尔

正在布鲁塞尔召开的欧盟峰会由于“节俭派”国家作梗，27国领袖难以就疫情后重启经济计划达成共识。马克龙敲桌子，指责“节俭派”自私和缺乏良好意愿。默克尔不排除谈判失败。

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巴黎和柏林推动欧洲央行斥资7500亿欧元的疫后经济重启计划，被荷兰率领的“节俭派”国家卡住，因此欧盟27国自上周五开始在布鲁塞尔举行的峰会，迟迟达不成共识。原定在上周五和上周六举行两天的峰会，因没有结果而被延长。27国首脑熬到周日到周一夜间还是没有通过。于是欧洲理事会主席发言人巴伦德-莱特（Barend Leyts）在推特上宣布，7月20日周一下午16点继续开会。这是20年来最长的一次欧盟峰会。

补贴份额分歧

为了应对冠状病毒疫情给欧洲带来的经济灾难，巴黎和柏林共同推动的欧洲经济重启计划，试图让欧洲走出困境，重振经济。该计划总值7500亿欧元，原定其中的5000亿欧元为补助金，2500亿欧元是贷款。但在荷兰领头的“节俭派”的反对下，象征欧盟团结的补助金，在几天的峰会谈判中，越缩越小，先是减到4500亿，然后减到4000亿，昨天周日有人提到3500亿。马克龙和默克尔一再让步，吕特和节俭派国家则寸步不让。

每天骑单车上班的荷兰总理吕特联合丹麦，瑞典，奥地利和后来加入的芬兰，共同反对巴黎和柏林推动的这个重启计划。据法国媒体透露，马克龙要求将欧盟重启经济共同贷款中的很大部分，以赠款形式补贴给成员国，却遭到节俭派国家的坚决反对。

马克龙很生气

周日晚间，欧盟27国首脑在布鲁塞尔共进晚餐时，据法国世界报说，法国总统马克龙在这次晚餐上，用拳头敲了桌子。他谴责“节俭派”缺乏乐于助人的良好意愿。法国代表团一名成员向法新社透露：马克龙“对待节俭派的前后矛盾非常严厉。”马克龙将荷兰首相马克-吕特的立场与之前的谈判中，英国前首相卡梅伦的立场相比较。

据法新社引述其他代表团的消息说，马克龙在布鲁塞尔峰会期间多次发火。他声称是法国和德国将为这项计划付出代价。他还说，我们为为欧盟的利益而战之际，“节俭派”却自私地丝毫不肯让步。马克龙还补充说，他准备好了，宁愿离开谈判桌，也不要一个坏协议。

德国总理默克尔在周日表示，有很多良好的意愿（…），但是也有可能今天得不到任何结果。她这是关键的一天。她还说：我仍然不能说是否会找到解决方案。

欧尔班公开谴责吕特

此外，另据消息，节俭派阵营还要求对使用重启资金的国家附加条件，包括对意大利和西班牙等国设置类似当年金融危机对希腊贷款的条件；还要求对匈牙利和波兰等“民主制度出偏”的国家，附加政治条件。此举招来匈牙利总理的谴责。

据费加罗报报道，匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban ）公开谴责荷兰首相吕特“讨厌”他。据摩洛哥媒体hespress报道说，欧尔班总理谴责荷兰首相强调要在欧洲援助与法治之间建立联系，是要对匈牙利进行财政惩罚。

作为调解人的欧洲理事会主席比利时前首相夏尔·米歇尔（Charles Michel）邀请27国不要呈现出一个弱欧洲的面孔。