Covid-19 :意大利提出保护难民方案

2020年以来，闯欧洲难民群体在意大利西西里的兰佩杜萨岛（Lampedusa）自发登陆更加密集，从元月一日至七月二十二日本周三，上岸人数已达10 463，而去年2019年同期则为3 428人。在他们中，有数十人Covid-19检测呈阳性。这给已有超过35 000人因新冠病毒死亡的意大利带来了新问题。罗马草拟了一个保护难民与国民的方案。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Anne周四（2020年7月23日）发自罗马报道，最近几周有超过3 000人抵达意大利南部沿海，其中主要是来自突尼斯 ˎ 孟加拉和科特迪瓦（象牙海岸）。

意大利内政部长在接到地方当局的预警后，做出了多项承诺。所有登陆的难民都将接受检测。呈阳性者及与之有接触者都需接受强制隔离。他们将被限制在相应设施和军医院里，有时也会是在官方租用的，停泊在沿岸的渡轮里。

超负荷的接待中心

从今往后，首次卫生检测会在难民们被送往接待中心之前就开展。然而，兰佩杜萨岛的接待中心只有95个床位，通常都已满员。在七月22日至23日夜间，意大利海岸警卫队在沿岸救下了数十批登陆者，其中部分是自行入港，总人数多达954人，而接待能力只是95人。其中许多人预计周四转移地点。这一局面造成当地民众紧张，担心影响旅游业。

相关报道 Coronavirus – 意大利大赦农业工作者

在邻近的其它地区，势态也很紧张。在靠近Pérouse的Toscane, 有二十多位难民检测结果呈阴性，但他们仍处于医疗监控之中。

在威尼斯地区的Jesolo，一位入境已6个月的30岁尼日利亚人，在一个由红十字会管理的中心里，传染了40多人。迫使所有的接待中心都采取了强化卫生与安全的措施。

其它 / 中国关闭边境-驻华外国家庭陷困境