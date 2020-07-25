传中国骇客窃取科技资料 比利时展开调查

美国政府指控中国对武汉肺炎研究等资料发动骇客攻击，引发美中互关领事馆外交战，7月25日，一家比利时软体企业也传遭中国骇客窃取流体力学演算等资讯，比利时表示正进一步调查。

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美国7月21日公布的文件显示司法部起诉2名中国公民，罪名是窃取武器设计、新冠病毒研究资讯、软体原始码及其他事物。

华盛顿21日指控北京全面从事间谍工作，要求中国驻休士顿总领事馆限期关闭，随后北京反制，在24日宣布要求美国关闭驻成都总领事馆。

在美中外交战升级之际，25日比利时《晚报》（Le Soir）报导，美国司法部在对2名中国公民的起诉书中提到，2人从全球电脑窃取数兆位元组资料，包括比利时在内。

《晚报》指出，起诉书中指出比利时一家软体公司成为中国骇客对象，在2018年3月至4月间约被窃取142GB（Gigabytes）的资讯，目标除影像工具外，还包括流体力学相关演算法。其中流体力学与航空领域相关。

比利时媒体报导，布鲁塞尔司法单位表示正进行调查，但未发表任何评论。此外比利时网路资安中心也与美方取得联系，了解更多案情。

今年7月初，比利时国家安全单位公布2019年报告，表示中国留学生可能为中国政府从事间谍活动，当时中国驻比利时大使馆皆反驳指为不实传言。