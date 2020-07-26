新书爆料：哈利王子觉得哥哥“势利傲慢”

根据英国媒体披露的一本新书内容，英国哈利王子和妻子梅根婚前交往时，哈利的哥哥威廉王子曾建议弟弟再多花时间了解梅根，引发哈利认为哥哥“势利傲慢”，因而感到不快。

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英国《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》连载名为《寻找自由》（Finding Freedom）的新书，内容描绘哈利王子（Prince Harry）与妻子梅根（Meghan Markle）的王室生活心路历程。

但路透社报导，哈利和梅根已和这本书撇清关系，说他们未接受作者访问，也未提供任何内容。

《星期日泰晤士报》报导，新书引述消息人士表示，哈利和梅根婚前约会时，威廉王子（Prince William）想确认原是好莱坞女星的梅根对哈利是否别有用心。

根据消息人士转述，威廉当时曾对哈利说：“你别感觉有必要仓促（娶梅根）。你可以尽量花时间去了解这个女孩。”

报导说，当哈利听到威廉用“这个女孩”形容梅根，他从哥哥语气中感受到傲慢势利，他也认为自己不再需要他人照顾提醒。

哈利和梅根今年1月宣布计划过更独立的生活，并将自食其力。两人3月正式卸下王室高阶成员身分后，目前带著儿子亚契（Archie）住在美国洛杉矶追求新事业。

哈利和梅根在2018年5月结婚。当时这场婚姻被视为为英国王室注入好莱坞的光鲜亮丽和新时代气息，两人也因此成为当代全球最受瞩目的名人夫妻档之一。