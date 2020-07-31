德国暂停与香港的引渡协议

德国外长马斯7月31日表示，鉴于当前的事态发展，我们决定中止与香港的引渡协议。7月22日，德国外长马斯出访英国时宣布了一系列可能实施的涉港措施，包括简化港人入境手续；停止对香港出口部分军用设备；为“受到威胁”人士，例如“科学家”、“艺术家”、“记者”等提供“奖学金”，以及暂停与香港的引渡条约。

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德国和法国已经在日前举行的欧盟外长会议上讨论过上述建议，在与拉布会谈后，马斯的态度“更清晰”了。德国外长马斯曾经表示：“我们希望尽可能多的欧洲国家一起行动，但德国一定会执行和法国一起制订的建议。”

马斯还表示：“若‘一国两制’的原则因为国安法受损，将对我们与中国和香港特区的关系产生影响。”

英国《金融时报》7月10日曾披露，德国与法国当时正推动欧盟就香港国安法采取措施，包括禁止向香港出口警用设备、为所谓的“政治活动家”提供长期庇护等。报道指出，这是德法两国“试探性的第一步”，但“远未达到对中国实施制裁”的程度。

相较于美、英等“五眼联盟”国家，德国与法国此前在香港问题上表现得并不积极，法国总统马克龙被法媒评论为“对香港局势沉默无语”；而在给港人提供所谓“逃离途径”的问题上，德国总理默克尔曾表示：“没有必要就此采取进一步行动。”

不过，法国外长勒德里昂7月8日曾声称，法国不会对香港问题“坐视不管”，正考虑就中方实施香港国安法采取措施。勒德里昂并未说明会采取什么措施，但声称将与其他欧洲国家“协调”。

马斯此次在英国公开提出上述举措，恰逢英国暂停与香港引渡条约。当地时间7月20日，英国外交大臣拉布宣布“立即无限期地暂停与香港之间的引渡条约”。此外，英国政府还将把对中国内地实施的武器禁运扩大至香港。