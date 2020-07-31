英国导演亚伦·帕克（Alan Parker）逝世

英国导演亚伦·帕克（Alan Parker）2020年7月31日逝世，享年76岁。消息一出，另世界为之震惊和哀伤。他的代表作是“午夜快车”。剧情描写一个美国青年在土耳其旅游时，因为藏有少量大麻而遭重判入狱，几经折磨后从监狱逃生。本片是借着主角海斯入狱的事件，反映土耳其狱政的落后和黑暗，以及严重评击土耳其政府利用监狱作为对美国政治报复手段的不当。

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亚伦·威廉·帕克曾受封不列颠帝国勋章，是一名英国电影导演、电影监制、作家和演员，活跃于英国与好莱坞两边的电影工业，也是英国导演公会（Director's Guild of Great Britain）的创办成员。

亚伦·帕克出生于北伦敦的蓝领家庭，1960年代到1970年代以撰写广告文案起家，后来转而为电视广告撰写脚本，其中最著名的当属仙山露（Cinzano）苦艾酒在英国的系列广告。

帕克与电影的缘分来自电影监制大卫·普特南（David Puttnam）的居中牵线，使他得以为1971年的电影《两小无猜》（Melody）编写剧本。普特南随后监制了帕克一连串的电影作品，包括他的突破之作《午夜快车》（Midnight Express）。《午夜快车》是一部跟土耳其监狱有关的逃狱电影，受到影评家多方赞扬，并为帕克赢得多项奥斯卡金像奖提名，其中包括最佳导演和最佳影片。多年后他再次因《密西西比在燃燒》（Mississippi Burning）一片入围奥斯卡最佳导演奖。

帕克导演过为数不少的音乐电影，包括1976年的《龙蛇小霸王》（Bugsy Malone），1980年的《名扬四海》（Fame），1991年的《追梦者》（The Commitments）和1996年电影的《贝隆夫人》（Evita）。

帕克在2002年新年期间被授以爵级勋章，2005年桑德兰大学（University of Sunderland）授予艺术荣誉博士学位，当时与他交情匪浅的普特南正是该校校长。