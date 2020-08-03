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北爱尔兰和平推手休姆辞世

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John Hume, Prix Nobel de la paix et architecte de la réconciliation en Irlande du Nord, est mort le 03 août 2020 photo: John Hume à Belfast, en 2013
John Hume, Prix Nobel de la paix et architecte de la réconciliation en Irlande du Nord, est mort le 03 août 2020 photo: John Hume à Belfast, en 2013 © PETER MUHLY / AFP
作者： 法广
1 分钟

北爱尔兰和平主要缔造者之一、北爱社会民主劳工党（SDLP）前党魁休姆8月3日辞世。英国首相约翰逊哀悼失去政坛巨人，前英相布莱尔则推崇休姆让北爱结束数十年血腥暴力回归和平。

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休姆（John Hume）是1998年签署的北爱尔兰和平进程主要里程碑“耶稣受难节协议”（The Good Friday Agreement）罗马天主教一方促成者，并于同年获得诺贝尔和平奖殊荣。

路透社报导，约翰逊（Boris Johnson）表示：“休姆无疑是位政坛巨人。他骄傲遵循坚决反对暴力的传统，不以和平和民主以外的方法来致力达成目标。”

约翰逊还说：“随着他浩然长逝，我们失去一位伟人。他为了帮助终结北爱尔兰问题（The Troubles）及为所有人打造更美好的未来，贡献斐然。”

在1997至2007年间担任英国首相的布莱尔（Tony Blair）则透露，他上任后休姆便邀他坐下来讨论，并告诉他：“和平是有指望的。”

布莱尔表示：“休姆确实是位政界泰斗，他对北爱尔兰和平的贡献卓越。若当时没有他，我不认为我们真的能够推动和平进程，并加以落实。”

法新社报导，北爱尔兰数十年冲突造成将近3600人丧命，休姆身为天主教阵营的社会民主劳工党领导人，一再坚持以非暴力途径达成和解，最后也实现目标。

当上世纪1990年代爱尔兰和平出现进展，休姆一方面积极争取国际介入，另方面也说服爱尔兰共和军（IRA）放下武器。他的努力终获回报，北爱尔兰、爱尔兰与英国最后签署划时代的“耶稣受难节协议”。

休姆1998年和北爱亲英国的阿尔斯特联盟党（Ulster Unionist Party）时任党魁崔波（David Trimble）共同获得诺贝尔和平奖。他在得奖演说中表示：“为了追求政治目标，爱尔兰已失去太多生命。为了获得政治上的改变而流血，阻碍唯一真正重要的改变成真，那就是人心的改变。”

休姆自从2001年因健康因素辞卸社会民主劳工党党魁后，便甚少公开露面。晚年他罹患失智症，并一直住在疗养院。

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