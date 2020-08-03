德国终止与香港的引渡协议 中方抗议德国违法

香港推迟立法会选举一年，德国立即作出反应，取消了与香港的引渡协议。中方对此表示强烈不满。但德国政界有人认为，本国政府走得还不够远。

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据德国电视一台、德国《世界报》等报道，德国对香港借新冠疫情推延立法会选举做出反应，宣布取消执行和香港达成的引渡协议。德国外长马斯于7月31日晚间宣布了这一决定。他说：“我们多次表达了自身的期待，期望中国政府遵守其国际法义务。”保障香港公民有权举行自由选举，正是这种义务的一部分。马斯表示，香港政府取消十多名反对派候选人的参选资格，并推迟举行选举，“是进一步侵犯香港公民权利的做法。”

中国驻德大使馆立即表示了抗议，指责德国违反法律。中国驻柏林大使馆于7月31日通过其官方网站发表声明，对马斯的“错误言论”表示强烈不满和坚决反对。中方指责德国目前就香港问题发出的表态和暂停引渡协议的决定，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方坚决反对，并声称会保留做出进一步反应的权利。

但德国政界有人认为，政府所作的还远远不够。德国联邦议会人权委员会主席延森（Gyde Jensen）认为，暂停与香港的引渡协议是“早就该走出的一步”。这位自民党政治家呼吁马斯不能停留在目前的措施上，而是“必须推出进一步的措施，加大对北京的压力。”