高架桥坍塌2年后 意大利热那亚启用新桥

意大利热那亚（Genoa）约2年前发生高速公路高架桥崩塌意外，造成43人丧生。如今新桥完工，在3日举行盛大启用典礼。但遇难者家属认为，如此欢庆可能掩盖断桥悲剧。绿化区种植了43棵树纪念遇难者。意大利共和国总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）亲临现场。他表示，我们要向世界展现一个重生的热那亚。

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原本的莫兰迪桥（Morandi Bridge）于2018年8月14日在暴雨中部分断落，数十辆汽车和数辆卡车瞬间坠落到下方近100公尺的铁道上。

新桥由意大利当代建筑大师皮亚诺（Renzo Piano）设计，桥面下方采弯曲闪亮造型，犹如船体，为了向热那亚的海洋历史致敬。

8月3日的通桥典礼将有国歌演奏，搭配上空由喷射机喷出意大利国旗颜色彩烟。意大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）将是首位正式穿越新桥的行人。

现场还将高声朗读死难者姓名，但许多遇难者家属不会到场。

其中一名家属波塞蒂（Egle Possetti）表示：“我们不会参加启用典礼。我们不想让这场悲剧变成一场嘉年华会”。普塞蒂的姊妹一家，包括先生和2名孩子，在2年前的断桥悲剧中丧生。

她说：“如果是一座桥因为老旧而拆除盖新桥，没有人因此死亡，你才能办这样盛大的启用仪式。”

莫兰迪高架桥数十年来都有结构上的问题，因此需要高昂的维护费用。这起意外也让意大利基础建设的老旧问题成为人们关注焦点。

这场悲剧也让意大利高速公路养护工作由一家公司长期把持的局面结束，这家公司由势力庞大的班尼顿（Benetton）家族持有多数股份。